FETÖ'cü hainden skandal son dakika girişimi! Komisyona gitmiş

FETÖ'cü suikastçı Zekeriya Kuzu'dan inanılmaz son dakika hamlesi! Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, KHK ile meslekten ihraç edilenler ile kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin yapılan 126 bin 630 başvurudan 112 bin 310'unu karara bağladı. Başvuruların 99 bin 140'ını reddeden ve 13 bin 170'ini ise kabul eden Komisyon'da, 14 bin 320 müracaatın incelemesi ise sürüyor. Göreve dönmek için OHAL Komisyonuna, darbe teşebbüsünde bulunan ve yargılanan 300'den fazla üst düzey rütbeli askerin başvurduğu ortaya çıkmıştı.

Bu isimlerin birçoğu darbe girişimine fiili olarak katıldıklarının tespit edilmesi nedeniyle cezalandırıldı. OHAL Komisyonuna son olarak başvurduğu ortaya çıkan isim ise, 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kurulan suikast timinde yer alan eski Başçavuş Zekeriya Kuzu oldu.