İşte Boğaziçi gerçeği!

Olaylar sonrasında Gözaltına alınan ve öğrenci olduğu iddia edilen 15 kişinin Boğaziçi Üniversitesi ile bir ilişkisi olmadığı ve bazılarının terör örgütü MLKP ile irtibatlarının bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Ulaş Çelik'in babası bir canlı yayın programına katıldı.

Baba Arslan Çelik; "Benim oğlum bu ülkeyi seven bir genç. Oğlumla her zaman gurur duydum, oğlumun yanındayım"dedi.

Sosyal medya uygulaması Twitter'da Ulaş Çelik'in paylaşımları ise hayret uyandırdı. Çelik'in terör örgütü propagandası yaptığı ortaya çıktı.

Bu paylaşımlarda Ulaş Çelik'in "Her bombalamadan sonra yaralıların üzerine gaz bombalarıyla saldıran itler geberince kahraman Türk polisi oluyor değil mi?" yazdığı görüldü. Bir başka paylaşımda ise "Eğer ki hesabını soramıyorsak bir gidenimiz için bin tanesini götüremiyorsak bize de yazıklar olsun" diyerek emniyet güçlerini hedef aldığı anlaşıldı.

Gözaltındaki 15 şüphelinin bir kısmının; teröristlerin cenaze ve anma törenlerine katıldığı, terör örgütlerinin organize ettiği toplumsal olaylarda da yer aldığı belirlendi.

Bazıları ise örgüt adına pankart hazırlayıp yasa dışı etkinliklerde bulundu. Gözaltına alınanlardan bazılarının da DHKP, MLKP ve Dev Yol'un da aralarında bulunduğu bazı terör örgütlerine üye olmak suçlamasıyla yargılanmasının sürdüğü öğrenildi.