Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan önemli açıklamalar

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu A Haber'de konuk olarak burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bulu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"BOĞAZİÇİ'Nİ ŞİDDETE GÖTÜRENLER BOĞAZİÇİLİ DEĞİL"

92 yılından beri Boğaziçi'nin içerisindeyim. Boğaziçi'ni şiddete götürenler Boğaziçi'li değil.

"HOCA VE ÖĞRENCİLERLE GÖRÜŞÜYORUM"

Eylemlere saygı duyuyorum, onlarla görüşüyorum. Hoca ve öğrencilerimizle görüşüyorum.

Polis içeri girmedi, sadece provokatörleri engelledi. Öğrencilerle teker teker konuşacağım, çay kahve içeceğiz.

"SAVUNMA SANAYİ BOĞAZİÇİ'NDE GELİŞECEK"

LDP Gençlik Teşkilatını kurdum. Boğaziçi Üniversitesi'nde Savunma Sanayi Boğaziçi'nde daha da gelişecek.

"BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'Nİ İLK 100'E SOKACAĞIZ"

Provokasyonlar üniversiteye zarar verir. Bizi dinlemek ve anlamak istemeyenlerle bu iş olmaz. Bunları yapanlarla iletişimi kesmeliyiz. Bizim hedeflerimiz var. Üniversiteyi daha üst sıralara taşıyacağız. Boğaziçi'ni ilk 100'e sokacağız.

MELİH BULU KİMDİR?



Melih Bulu, lisans eğitimini 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.

Prof.Dr. Bulu, özel sektörde TUSAŞ'da proje mühendisi olarak CASA, Atak Helikopter ve F-16 Programlarında çalıştı. P&G'de Fabrika Müdür Yardımcılığı görevinde özellikle verimlilik ve maliyet tasarrufu alanlarında görevler aldı.

Benzeri şekilde çalışma hayatında gerek profesyonel gerekse girişimci olarak bir çok üretim ve servis sektöründeki firmada strateji ve yönetim konularında danışmanlıklar yaptı.

Prof. Bulu 2009'da başlayan tam zamanlı akademik kariyeri boyunca bölüm başkanlığı, dekanlık, MBA koordinatörlüğü, uluslararası işbirliği koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

2017 tarihi itibarıyla Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Bulu, 2011'den bu yana İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği Ar-Ge Pazarın Yönetim Kurulu Üyesidir.