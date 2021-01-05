Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan önemli açıklamalar | Video
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu aHaber'de son dakika açıklamalarında bulundu. Dışarıda istenmeyen olayların yaşanmasına rağmen üniversitede işlerin yolunda ilerlediğini belirten Bulu, özellikle savunma sanayi noktasında büyük bir atılım gerçekleştirilmesine katkıda bulunacaklarını aktardı.