Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika duyurdu: Türkiye'de 5 Ocak koronavirüs son durum tablosu açıklandı

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 5 Ocak corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 5 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...
5 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ
Türkiye'de bugün 183 bin 413 kişiye Covid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 yeni vaka tespit edildi, 194 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 21 bin 879, hasta sayısı bin 477, ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu. 8 bin 908 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi.
VAKA SAYISI:14.393
HASTA SAYISI: 1.377
VEFAT SAYISI: 194
İYİLEŞEN SAYISI:8.908
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
'Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz'
DÜNKÜ VERİLER
TEST SAYISI:181.323
VAKA SAYISI:13.695
HASTA SAYISI: 1.508
VEFAT SAYISI: 197
İYİLEŞEN SAYISI: 9.896
AĞIR HASTA SAYIMIZ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR
Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz.