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Sağlık Bakanı son dakika duyurdu: 'de 5 Ocak koronavirüs son durum tablosu açıklandı

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika 'de 5 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

Giriş Tarihi: 5.1.2021 19:21 Son Güncelleme: 5.1.2021 19:49 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika duyurdu: Türkiye'de 5 Ocak koronavirüs son durum tablosu açıklandı

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 5 Ocak corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 5 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

5 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ

Türkiye'de bugün 183 bin 413 kişiye Covid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 yeni vaka tespit edildi, 194 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 21 bin 879, hasta sayısı bin 477, ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu. 8 bin 908 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi.

VAKA SAYISI:14.393
HASTA SAYISI: 1.377
VEFAT SAYISI: 194
İYİLEŞEN SAYISI:8.908


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

'Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz'

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI:181.323
VAKA SAYISI:13.695
HASTA SAYISI: 1.508
VEFAT SAYISI: 197
İYİLEŞEN SAYISI: 9.896


AĞIR HASTA SAYIMIZ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR
Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika duyurdu: Türkiye'de 5 Ocak koronavirüs son durum tablosu açıklandı
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