Türkiye'de 5 Ocak koronavirüs son durum tablosu belli oldu | Video
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Türkiye'de 5 Ocak koronavirüs son durum tablosu belli oldu | Video 05.01.2021 | 21:26
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CHP’li başkanının hayali görüşmesi sosyal medyada alay konusu oldu | Video 05.01.2021 | 21:00
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Korkunç olay! Önce kardeşini, sonra da yengesini öldürdü | Video 05.01.2021 | 17:58
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Şırnak'ta 5 terörist böyle etkisiz hale getirildi | Video 05.01.2021 | 14:47
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Son dakika! Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret ediyor | Video 05.01.2021 | 14:22
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Salih Tuna 'Onlar vuracak bunlar kazanacak!' 05.01.2021 | 12:46
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Yavuz Donat 'Küçük Brüksel' 05.01.2021 | 12:44
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Okan Müderrisoğlu 'Varlık Fonu Raporu' 05.01.2021 | 12:42
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Mahmut Övür 'İlker Başbuğ ve Cumhuriyet’in darbe iması' 05.01.2021 | 12:40
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Haşmet Babaoğlu '2021 için sahiden “iyi hayat” tavsiyeleri' 05.01.2021 | 12:15
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Hasan Basri Yalçın 'Darbe olmazsa askeri başarısızlık' 05.01.2021 | 10:09
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Hilal Kaplan 'Ahlaksızlar' 05.01.2021 | 09:56
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Burhanettin Duran 'Yeni darbe imaları, Boğaziçi ve asıl gündem' 05.01.2021 | 09:53
Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 5 Ocak corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 5 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...