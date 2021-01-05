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Son dakika: AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı için yol haritası belli oldu: Yeniden başvurması gerekebilir...

Son dakika haberi: , terör suçlarından yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılamasına ilişkin 'hak ihlali' kararı değerlendirmesinde bulundu. AİHM'in kararı Türkiye'nin tepkisini çekerken, Ankara izlenecek yol haritası üzerinde çalışmaya başladı. Karar, 'çifte standart' olarak yorumlanırken, Demirtaş'ın dosyasının Ağır Ceza Mahkemesi'ne yönlendrildiği, bu durumda diğer mahkemenin muhatap durumunun ortadan kalktığı vurgusu yapılıyor. Demirtaş'ın yeniden AİHM'e başvurması gerektiği bildiriliyor.

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Giriş Tarihi: 5.1.2021 10:13 Son Güncelleme: 5.1.2021 10:45 ABONE OL
Son dakika: AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı için yol haritası belli oldu: Yeniden başvurması gerekebilir...

Son dakika haberi: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş ile ilgili aldığı karar için nasıl bir yol izleneceğine yönelik hazırlık yapılıyor. Ankara'nın, AİHM kararına ilişkin adımları "ders" niteliğinde olacağı belirtiliyor.

ANKARA NASIL BAKIYOR?

AİHM'nin kararını Ankara'da, "çifte standart" olarak değerlendiriliyor. AİHM kendi normlarının dışına çıktığı, iç hukuk yolları bitmeyen ve bireysel başvuruya konu edilemeyen bir tedbir ile ilgili karar verdiğinin altı çiziliyor.

ATILACAK ADIMLAR

AİHM'nin kararı detaylı olarak değerlendiriliyor. Karara karşılık nasıl adım atılacağı, nasıl bir tavır takınılması gerektiği üzerinde duruluyor. AİHM kararı hukuken tartışmalı olsa da Ankara, hukuk çerçevesinde ilerleyecek. Hukuki açıdan Ankara'da konuşulanlar şöyle:

MUHATAP ORTADAN KALKTI

30 Aralık 2020'de, HDP'nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında 6-8 Ekim olayları soruşturması kapsamında iddianame düzenlendi ve Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Böylece AİHM kararının bir bölümü karşılanmış oldu. Çünkü 6-8 Ekim olayları ile ilgili tutukluluk kararlarını, dava açılmadığı için sulh ceza mahkemesi veriyordu. AİHM kararı bu nedenle sulh ceza mahkemesine gidecek. Mahkemenin de 'dava açıldığı için bu dosyanın muhatabı biz değiliz. Dosya biz de kapandı. Bu konulardaki karar için muhatap ağır ceza mahkemesidir" denilebilecek. AİHM'nin kararının ağır ceza mahkemesini bağlamayacağı, yeni bir süreç başladığı, Demirtaş'ın yeniden AİHM'ne başvurması gerektiği düşünülüyor.

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Son dakika: AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı için yol haritası belli oldu: Yeniden başvurması gerekebilir...
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