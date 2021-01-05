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haberi | aşısı için işbirliği! İl Sağlık müdürlüklerine gönderildi...

aşısı için yeni bir iş birliğine gidildi. Gelen haberine göre; Sağlık Bakanlığınca uygulanacak , Aile Sağlığı Merkezleri, kamu ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde oluşturulacak corona virüs aşı uygulama birimlerince yapılacak. Konuyla ilgili yazı, ülke genelindeki il sağlık müdürlüklerine gönderildi.

AA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 17:24 Son Güncelleme: 5.1.2021 17:27 ABONE OL
Son dakika haberi | Corona virüs aşısı için işbirliği! İl Sağlık müdürlüklerine gönderildi...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulama süreciyle birlikte ilk kez özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de Merkezi Hastane Randevu Sistemi'ne (MHRS) dahil edildi. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, "MHRS Kullanıcı Bilgileri" başlıklı yazı, ülke genelinde İl Sağlık müdürlüklerine gönderildi.

Yazıya göre, Bakanlıkça uygulanacak Kovid-19 aşısı, Aile Sağlığı Merkezleri ile kamu ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde (Kamu/Vakıf) oluşturulacak Kovid-19 aşı uygulama birimlerince yapılacak. Aşı olacak vatandaşlar ise bu birimlere MHRS üzerinden alacakları randevuyla başvuracak.

Halihazırda MHRS üzerinden Aile Sağlığı Merkezlerine ve Bakanlığa bağlı kamu hastanelerine randevu veriliyor. Kovid-19 aşısı uygulama süreciyle birlikte ilk kez özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de MHRS'ye dahil edilmiş olacak.

Aşı uygulamasının MHRS üzerinden randevulu yapılması için sistemde kayıtlı olmayan özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de MHRS'ye tanımlanacak. Bu kapsamda MHRS işlemlerini yürütebilecek yetkinliğe sahip bir personelin MHRS sorumlusu olarak Bakanlığa bildirilmesi gerekecek.

MHRS sorumlusu bilgileri, özel hastaneler ve üniversite hastanelerinde görevli Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) yetkilileri tarafından "aktif.saglik.gov.tr" adresinde bulunan "MHRS Sorumlusu Tanımlama" ekranına tanımlanacak.

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Son dakika haberi | Corona virüs aşısı için işbirliği! İl Sağlık müdürlüklerine gönderildi...
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