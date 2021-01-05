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haberi | Sağlık Bakanlığından aşısı açıklaması: Analiz çalışmalarına başlandı

haberi: Çin'den getirilen aşısıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bakanlık, "Covid-19 Aşısının Analizleri Sağlık Bakanlığı Laboratuvarlarında Yapılıyor. Sinovac firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının ülkemize getirilmesinin ardından aynı gün analiz çalışmalarına başlandı." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 05.01.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 10:12
Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığından Sinovac aşısı açıklaması: Analiz çalışmalarına başlandı

haberi: Çin'den Türkiye'ye getirilen Covid-19 aşısının analizlerinin laboratuvarda sürdüğünü duyurdu. Aşının raf ömrü boyunca, firma tarafından tanımlanan koşullarda saklanması ve uygulanması halinde sahip olması beklenen kalite, etkililik ve güvenilirliğinin kontrol edildiği belirtildi.

Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığından Sinovac aşısı açıklaması: Analiz çalışmalarına başlandı

TİTCK TARAFINDAN 'ACİL KULLANIM ONAYI' VERİLEREK KULLANIMA SUNULACAK

Numunelerin analizlerinin, tüm dünyada uygulanmakta olan rutin kalite kontrol süreçlerine uygun olarak gerçekleştirildiği belirtilerek, "Analizler ile aşının raf ömrü boyunca, firma tarafından tanımlanan koşullarda saklanması ve uygulanması halinde sahip olması beklenen kalite, etkililik ve güvenilirliğinin kontrolü yapılıyor.

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Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığından Sinovac aşısı açıklaması: Analiz çalışmalarına başlandı

Analiz sürecinde, aşının formülasyon yapısının değişip değişmediği kontrol ediliyor. Aşının, üretimden gelen özelliklerinin korunduğu, beklenilen etkiye sahip olacağı ve güvenli olduğu bu süreç sonunda tespit ediliyor. En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde, aşıya TİTCK tarafından 'Acil Kullanım Onayı' verilerek kullanıma sunulacak" denildi.

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Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığından Sinovac aşısı açıklaması: Analiz çalışmalarına başlandı

"TÜM AŞILAR BU LABORATUVARLARDA ANALİZ EDİLMEKTEDİR"

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarının, uluslararası muadil kurum ve kuruluşlarca tanınırlığa ve akreditasyona sahip Ulusal Kontrol Laboratuvarları olduğunu kaydedilerek, " aşı takviminde yer alan ve ülkemizde ruhsatlandırılan tüm aşılar bu laboratuvarlarda analiz edilmektedir. Aşılar dışında tıbbi biyolojik ürünler dahil tüm ilaçlar, enteral beslenme ürünleri ve tıbbi mamalar, tıbbi cihazlar, insan vücuduna temas eden biyosidal ürünler ve kozmetiklerin kalite kontrol testleri de yine bu laboratuvarlarda yapılmaktadır" ifadesine yer verildi.

Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığından Sinovac aşısı açıklaması: Analiz çalışmalarına başlandı
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