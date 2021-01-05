Son dakika! Çin'den getirilen Sinovac firmasının koronavirüs aşılarını inceleme çalışmalarında son durum ne? | Video
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Son dakika haberleri... Çin Sinovac firmasından alınan aşıların incelemesi devam ediyor!
Sağlık Bakanlığı Çin'den getirilen Sinovac aşısıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bakanlık, "Covid-19 Aşısının Analizleri Sağlık Bakanlığı Laboratuvarlarında Yapılıyor. Sinovac firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının ülkemize getirilmesinin ardından aynı gün analiz çalışmalarına başlandı." dedi.