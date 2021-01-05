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Son dakika: İşte 'ndeki "masum" öğrencilerden biri! "Devlet, devletliğini gösterecektir"

İçişleri Bakan Yardımcısı yaptığı son dakika açıklamasında Üniversitesindeki eylemlere ilişkin gözaltına alınan kişilerden birinin sosyal medya gönderilerini paylaştı. Terör örgütü destekçisi şahsın paylaşımlarına dikkat çeken Ersoy, "İşte Boğaziçi Üniversitesinde gözaltına alınan, bazılarının sahiplenmekten, desteklemekten utanmadıkları masum öğrencilerden biri." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 22:55 Son Güncelleme: 5.1.2021 23:16 ABONE OL
Son dakika: İşte Boğaziçi'ndeki masum öğrencilerden biri! Devlet, devletliğini gösterecektir

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanan Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek provokasyon peşinde koşanların kimlikleri de bir bir afişe oluyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, kimi yayın organlarında masum bir öğrenci olarak lanse edilen kişilerden bazılarının terör örgütleriyle ilişkisinin apaçık ortaya çıktığını bir paylaşımla duyurdu.

ÖĞRENCİ DEĞİL TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİ!

Gözaltına alınanlardan 15'inin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, bazılarının terör örgütü MLKP ile irtibatının bulunduğu açıklanmıştı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İşte Boğaziçi Üniversitesinde gözaltına alınan, bazılarının sahiplenmekten, desteklemekten utanmadıkları masum öğrencilerden biri. Hiç kuşkunuz olmasın; devlet, devletliğini gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan önemli açıklamalar

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Son dakika: İşte Boğaziçi'ndeki "masum" öğrencilerden biri! "Devlet, devletliğini gösterecektir"
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