Son dakika: İşte Boğaziçi'ndeki "masum" öğrencilerden biri! "Devlet, devletliğini gösterecektir"

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanan Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek provokasyon peşinde koşanların kimlikleri de bir bir afişe oluyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, kimi yayın organlarında masum bir öğrenci olarak lanse edilen kişilerden bazılarının terör örgütleriyle ilişkisinin apaçık ortaya çıktığını bir paylaşımla duyurdu.

ÖĞRENCİ DEĞİL TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİ!

Gözaltına alınanlardan 15'inin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, bazılarının terör örgütü MLKP ile irtibatının bulunduğu açıklanmıştı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İşte Boğaziçi Üniversitesinde gözaltına alınan, bazılarının sahiplenmekten, desteklemekten utanmadıkları masum öğrencilerden biri. Hiç kuşkunuz olmasın; devlet, devletliğini gösterecektir." ifadelerini kullandı.