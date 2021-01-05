Son dakika: Körfez'de tarihi görüntü! Yıllar sonra böyle kucaklaştılar...

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 2017'den beri Suudi Arabistan tarafından uygulanan ambargonun sona ermesi ve Körfez'deki normalleşme anlaşması sonrası, 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'a indi. Katar Emiri, kendisini karşılayan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile kucaklaştı.

Körfez'de tarihi kucaklaşma! Katar Emiri'nin uçağı Suudi Arabistan'a indi | Video