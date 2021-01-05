Körfez'de tarihi kucaklaşma! Katar Emiri'nin uçağı Suudi Arabistan'a indi | Video

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 2017'den beri Suudi Arabistan tarafından uygulanan ambargonun sona ermesi ve Körfez'deki normalleşme anlaşması sonrası, 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'a indi. Katar Emiri, kendisini karşılayan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile kucaklaştı.

Kuveyt ve ABD arabuluculuğunda Suudi Arabistan ile Katar arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için yürütülen görüşmelerde anlaşma sağlandı. İki ülke arasında kara, deniz ve hava sınırları tekrar açıldı.

Türkiye, Körfez'deki normalleşmeyi memnuniyetle karşılarken, diğer Arap ülkelerinin de benzer kararları alması ve Katar'a uyguladıkları ambargoyu kaldırması bekleniyor.

KATAR EMİRİ SUUDİ ARABİSTAN'DA

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Körfez'deki normalleşme anlaşması sonrası, 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'a indi. Katar Emiri'ni, Veliaht Prens Muhammed bin Selman karşıladı. İki liderin kucaklaşması dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, 2017'de terörizme destek verdiği gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmiş; kara, hava ve deniz sınırlarını kapatmıştı. Katar ise söz konusu iddiaları reddetmişti. Kuveyt, Arap ülkeleri arasındaki krizi çözmek için çeşitli girişimlerde bulunmuştu.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasser Al-Muhammad Al-Sabah dün akşam yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Katar'a sınırlarını açacağını duyurmuş ve Suudi Arabistan'ın Körfez krizini sona erdirmek için Katar'a uyguladığı ambargoyu kaldıracağını ifade etmişti.