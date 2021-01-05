Tarihi eser kaçakçılarının evinden cephanelik çıktı

Adana İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Pozantı ilçesi Dağdibi Mahallesi'nde ikamet eden H.A.'nın evinde uzun namlulu silah, tarihi eser bulundurduğu, N.U. ve B.Ş.'nin kaçak kazı yapacakları bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Dağdibi Mahallesi Tömsü Yaylası mevkiinde yapılan operasyonla şüpheliler, kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

H.A.'nın kullandığı 3 ayrı ev ve eklentilerinde yapılan aramada 14 adet savunma tipi el bombası, 1 adet taarruz tipi el bombası, 6 adet dinamit lokumu, 68 adet fünye, 1 adet anti personel mayın, 1 adet eğitim roket mühimmatı, 1 adet M262 tüfek bombası, 8 adet saniyeli fitil, 1 adet 7,62 milimetre kaleşnikov piyade tüfeği, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet toplu tabanca, 1 adet 7.65 milimetre tabanca, aralarında tarihi eser niteliğinde olanlarında bulunduğu 21 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 1 adet silah dürbünü, 12 adet av tüfeği namlusu, 7 adet av tüfeği dipçiği, 1 adet toplu tabanca gövdesi, 1 adet dedektör, 257 adet 7,62 mm. mühimmat, 265 adet 9 milimetre tabanca mühimmatı, 55 adet plastik toplu tabanca fişeği, 46 adet toplu tabanca fişeği, 20 adet 7,62 milimetre mavzer mühimmatı, 38 adet av tüfeği fişeği, 69 adet av kapsülü, 145 adet plastik toplu tabanca fişeği, 7 adet 1 ABD Doları, 36 adet değişik tarihli zaman gazetesi, 125 adet tarihi eser nitelikli taş obje, 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan heykel, 189 adet tarihi eser niteliği taşıyan madeni sikke, 22 adet tarihi eser niteliği taşıyan kağıt para, 10 adet tarihi eser niteliği taşıyan bakır/gümüş tepsi, 24 adet tarihi eser niteliği taşıyan küp, 5 adet dağ keçisi boynuzu, 5 gram esrar olduğu değerlendirilen madde, 2 adet cep telefonu, 1 adet sim kart, 1 adet hafıza kartı, 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA; BİRİNDE FETÖ ŞÜPHESİ

Şüpheli H.A'nın evinde dağ keçisi boynuzu bulunması nedeniyle '4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet' suçundan 83.310,00 TL, ruhsatsız av tüfeği bulunması nedeniyle 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 18.186,00 TL olmak üzere toplam 101.496,00 TL idari para cezası uygulanmak üzere mülki makama gönderildi. Yakalanan 3 şüpheli, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile gözaltına alındı.

Arama sonucu ele geçirilen el bombası, mayın, dinamit gibi patlayıcı maddeler İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timince (PAMİT) gerekli numuneler alındıktan sonra imha edileceği kaydedildi. Ayrıca H.A.'nın ikametinde ele geçirilen bir dolarlardan 1 adedinin F serisi olması ve 36 adet kapatılan Zaman Gazetesi bulunması nedeniyle şüpheli hakkında FETÖ/PDY üyeliğinden işlem başlatıldığı da belirtildi. Jandarma'dan yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.