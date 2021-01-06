Hrant Dink davasında son dakika! O komutanın firar girişimi deşifre oldu!

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu görevlileri ve gazetecilerin yargılandığı davada 117'nci duruşma yapılıyor. Cinayetin işlendiği tarihte İstanbul İl Emniyet Müdürü olan ve "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Celalettin Cerrah duruşmada son savunmasını yaptı.

CERRAH'IN SON SAVUNMASI

Daha önce yaptığı savunmalarda eksiklikler olduğunu belirten Cerrah, "Söylemek istediğim, 'F4 raporu gelse gereği yapılırdı' dedim. Trabzon Valisinin bu konuyu aktarması gerekirdi. İstanbul Valisinin aranması gerekirdi. İçişleri Bakanlığı da bilgilendirilir, gereği yapılırdı. Tedbirler zaten gerekli şekilde alınmıştı. Yazılarda da vardır. Herhangi bir eksiklik yoktur. Beraatimi istiyorum. 47 yıl hizmet ettiğim milletime ve devletime karşı sabıkam yoktur. Olmasını da istemem" dedi.

Avukatı da Cerrah'ın Dink'e yakın koruma verme yetkisi olmadığını, kurulların alacağı koruma kararlarını uygulamakla yükümlü olduğunu, ancak Dink hakkında alınmış bir koruma kararı da olmadığını savundu.

FİRAR İSTİHBARATI

Daha sonra savunması alınan sanıklardan dönemin Trabzon İl Jandarma Alay Komutanı Ali Öz'e mahkeme başkanı Akın Öztürk, 24 Aralık'taki duruşmada kaçma ihtimali üzerine ev hapsi kararı verdiklerini hatırlatıp, bu konuda da savunma yapmasını istedi. Ali Öz'ün suçlamayı kabul etmemesi üzerine başkan Gürlek, "Gürcistan adli makamlarınca iletilen somut bilgiler var. Tamamını dosyaya koymadık. Çeşitli kişilerle temasınız varmış" açıklaması yaptı. Öz de bir miras konusu için bir yakınıyla telefon görüşmesi yaptığını öne sürdü. Daha sonra davanın esasına ilişkin savunmasını yapan Öz, beraatini istedi.

FETÖ SAVCILARI DA ORADAN KAÇMIŞTI

FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara da 2015 yılında Gürcistan sınır kapısından kaçmıştı.

Ali Öz'ün ise Dink davasında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma", "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlarından 10 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

CİNAYETE İŞTİRAK SUÇLAMASI

Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasında, FETÖ'cü eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek ve eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun aralarında olduğu bazı sanıkların da Dink cinayetine iştirak ettikleri belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmaları isteniyor. Sanıkların, önceden öldürüleceğini bildikleri halde Hrant Dink'in hayatını korumak için görevlerini yerine getirmedikleri, bu nedenle sanıkların eylemlerinin bir kişiyi tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak suçunu oluşturduğu belirtiliyor. Mütalaada 11 sanığın beraatleri yönünde görüş bildirilirken, diğer sanıkların çeşitli suçlardan hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor.

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