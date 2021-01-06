Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Türkiye'de 5 Ocak koronavirüs son durum tablosu belli oldu

Türkiye'de bugün 183 bin 413 kişiye Covid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 yeni vaka tespit edildi, 194 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 21 bin 879, hasta sayısı bin 477, ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu. 8 bin 908 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi.

VAKA SAYISI:14.393

HASTA SAYISI: 1.377

VEFAT SAYISI: 194

İYİLEŞEN SAYISI:8.908



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

'Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz'

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