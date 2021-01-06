Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Boğaziçi'ndeki eylemi Kadıköy’e taşıdılar! CHP, HDP ve LGBT’liler destek verdi

Son dakika: Boğaziçi'ndeki eylemi ’e taşıdılar! CHP, HDP ve LGBT’liler destek verdi

öğrencileri Rektörlük önündeki eylemini 'e taşıdı. Eyleme CHP, HDP milletvekilleri ile , siyasi partiler ve LGBT ile diğer üniversitelerden gelen öğrenciler ve siyasi dernek üyeleri de  destek verdi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
BARIŞ SÖZAL BARIŞ SÖZAL
Giriş Tarihi: 6.1.2021 20:12 Son Güncelleme: 6.1.2021 20:35 ABONE OL
Son dakika: Boğaziçi'ndeki eylemi Kadıköy’e taşıdılar! CHP, HDP ve LGBT’liler destek verdi

Bogaziçi Üniversitesinde rektör ataması sonrası DHKP-C'li ve dışarıdan diğer üniversite öğrencilerinin desteği ile başlayan olaylar dün okul önünde devam ettirilmek istendi.

Valiliğin Sarıyer ve Beşiktaş'ta eylem yasağı kararı almasının ardından okul çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Rektörlük önünde toplanan öğrenciler açıklamalarını yaptıktan sonra Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda toplanma çağrısı yaptı.

Eylem öncesi Kadıköy rıhtımda geniş güvenlik önlemleri aldı. Gösteriler olaysız sonuçlandı.

Bakan Soylu'dan son dakika 'Boğaziçi' açıklaması: Türk Polisi, doğru yapmıştır

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Boğaziçi'ndeki eylemi Kadıköy’e taşıdılar! CHP, HDP ve LGBT’liler destek verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA