Son dakika: Boğaziçi'ndeki eylemi Kadıköy’e taşıdılar! CHP, HDP ve LGBT’liler destek verdi

Bogaziçi Üniversitesinde rektör ataması sonrası DHKP-C'li ve dışarıdan diğer üniversite öğrencilerinin desteği ile başlayan olaylar dün okul önünde devam ettirilmek istendi.

Valiliğin Sarıyer ve Beşiktaş'ta eylem yasağı kararı almasının ardından okul çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Rektörlük önünde toplanan öğrenciler açıklamalarını yaptıktan sonra Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda toplanma çağrısı yaptı.

Eylem öncesi Kadıköy rıhtımda geniş güvenlik önlemleri aldı. Gösteriler olaysız sonuçlandı.