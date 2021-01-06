Bakan Soylu'dan son dakika 'Boğaziçi' açıklaması: "Türk Polisi, doğru yapmıştır"

ÜNİVERSİTENİN KAPISINI KIRDILAR!

Şiddetle, Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısını kırdılar.

Polisimiz, kırılan kapıyı güvenlik için plastik malzemeler ile tutturdu.

İkinci kez yine vandallıkla kapıları kırdılar...

Özel güvenlikçilerin kelepçesi ile Polisimiz, yine kapıları birbirine tutturdu.

Bunu eleştirenlere soruyorum:

Ne yapılsaydı yani!?

1- Terörle irtibatlı illegal grupların üniversiteye

girmesine izin mi verilseydi?

2- Polise katil diyenlere göz yumulup "buyurun geçin" mi denseydi?

3- Terör örgütü marşı okuyanlara üniversite, teslim mi edilseydi?

4- Veya "Durun lütfen! Kapı tamircisi veya çilingir çağıralım." mı denseydi?

Türk Polisi, kanunun gereğini yerine getirmiştir. 12 Eylül dönemine atıf yapanlara söylüyorum: Demokrasi hukuk ve insan hakları konusundaki siciliniz kapkaradır…