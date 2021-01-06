Bakan Soylu'dan son dakika 'Boğaziçi' açıklaması: "Türk Polisi, doğru yapmıştır" | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan provokatif olaylar hakkında bir açıklama yayınladı. Soylu "Üniversiteye girmeye çalışan, Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara, izin vermeyen Türk Polisi, doğru yapmıştır..." dedi. Üniversite kapsının ilk kırılma anından sonra plastik malzeme ile güvenlik güçleri böyle önlem aldı.