Son dakika haberi: İşte Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan sözde öğrenciler! Terör örgütü destekçisi çıktılar...

Son dakika haberi: Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrasında gösterilerde gözaltına alınan 36 kişi arasında olan ve öğrenci olduğu iddia edilen 15 kişinin Boğaziçi Üniversitesi ile hiçbir ilişkisi olmadığı ve bazılarının terör örgütleriyle irtibatları tespit edildi. Gözaltına alınan zanlıların kimliklerinin tespit edilmesinin ardından hepsinin bağlantıları da tek tek tespit edildi.
TERÖR ÖRGÜTLERİNİN DESTEKÇİLERİ ÇIKTILAR
Gözaltına alınan Rıdvan Salih G.'nin daha önce PKK/KCK ile DHKP/C terör örgütlerinin açık alan yapılanmaları organizesindeki eylemlere katıldığı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi olduğu, Muhammed H.'nin TKEP/L terör örgütü açık alan yapılanmaları organizesindeki eylemlere aktif olarak katıldığı, Boğaziçi öğrencisi olmadığı, Erkin Barın G.'nin DEVPAR içerisinde faaliyet yürüttüğü Boğaziçi üniversitesi öğrencisi olmadığı, Azze Deniz A.'nın MLKP terör örgütü açık alan gençlik yapılanması SGDF içerisinde faaliyet yürüttüğü Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, Ecem K.'nın Sol marjinal yapılanmaları organizesinde gerçekleştirilen eylemlere etkinliklere katılım sağladığı Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı tespit edildi.