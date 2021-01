Son dakika | CHP'li isimden Boğaziçi provokasyonu! Yeni oyun 'üniversiteleri karıştırmak' mı?

CHP, Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör ataması sonrası yapılan provokasyonu körüklemeye devam ediyor. CHP eski milletveli Binnaz Toprak önce sosyal medya hesabında ve katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu.

CHP'li akademisyenden Boğaziçi provokasyonu! Boğaziçi Üniversitesi CHP'nin arka bahçesi mi? | Video

BİNNAZ TOPRAK'DAN BOĞAZİÇİ PROVOKASYONU

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonu artırmaya çalışan Binnaz Toprak katıldığı televizyon programında "Devlet üniversitelerinin her an iktidarın vesayeti altına, iktidarların daha doğrusu vesayeti altına girme tehlikesi vardır. Ve dolayısıyla da bu üniversitelerin özerk olması kendi kendilerini yönetmeleri yöneticilerini her kademede kendilerini seçmesi son derece önemlidir. Üniversiteler AK Parti'nin arka bahçesi olmuş vaziyette" dedi.

CHP KİMLİĞİ İLE 32 YIL AKADEMİSYENLİK YAPTI

Binnaz Toprak kendisinin CHP kimliği ile 32 yıl akademisyenlik yaptığını Boğaziçi'nde profesör olduğunu gizlemiyor. Binnaz Toprak'ın eşi Zafer Toprak da halen Boğaziçi'nde görev yapıyor.

