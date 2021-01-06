Son dakika: Öğrenciler isyan etti! Boğaziçili görünmeye çalışan teröristler var





KATİLLERE KARŞI TABİİ Kİ POLİSİMİN YANINDAYIM: Bir WhatsApp grubunda ODTÜ'lü birinin kendilerinin ODTÜ'de yaptığı gibi camları kırmak şeklinde bir önerisi oldu. Boğaziçili öğrenciler terörist değil. Kendini Boğaziçili göstermeye çalışan teröristler var. Biz Boğaziçililer olarak vatansever ve polis severiz. Teröristlere, ahlaksızlara ve katillerden taraf olanlara karşı tabii ki polisimin yanındayım.