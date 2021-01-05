Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonda kritik gelişme! 16 kişi tespit edildi

İstanbul'daki Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısında düzenlenen protesto gösterisiyle ilgili 16 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri, dün saat 14.00 sıralarında Beşiktaş İlçesi'ndeki Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz" başlığı altında yapılan basın açıklaması ve protesto gösterisiyle ilgili operasyon düzenledi. "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanması için 13 ilçede 24 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencisi olmadıkları ve dışarıdan protestoya gelen kişiler oldukları ifade edildi.

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