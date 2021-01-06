Son dakika: Dink davasında 2 tutuklama! Cinayet işleneceğini bilenlerden…

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu görevlileri ve gazetecilerin yargılandığı davada sanıklardan Celalettin Cerrah, Ali Öz, Mustaf Küçük, Önder Araz, Ali Barış, Bekir Yokuş ile bazı sanık avukatları son savunmalarını yaptı. İki tanığın da dinlendiği duruşmada daha sonra mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Heyet, Ali Öz ve Ecevit Emir hakkında, kaçma ihtimalleri göz önüne alınarak daha önce verilen ev hapsi kararını kaldırdı. Bu sanıkların bizzat duruşmaya gelerek davayı takip etmeleri dikkate alındı. Emre Cingöz hakkındaki İstanbul il sınırlarını terk etmeme kararının da kaldırılması kararlaştırıldı. Sanıkların yurt dışına çıkış yasaklarının ise devamına hükmedildi.

TUTUKLAMA KARARI

Sanıklardan eski Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri astsubay Volkan Şahin ve uzman çavuş Veysal Şahin'in tutuklamalarına karar verildi. Bu sanıkların Coşkun İğci vasıtasıyla cinayetten öncesinde haberdar edilen kişilerden oldukları, cinayeti daha önceden bildiklerine dair dosya kapsamında delillerin bulunması ve savcılık mütalaasında istenilen ceza durumu tutuklama kararına gerekçe gösterildi. Duruşma 8 Ocak'a ertelendi.





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