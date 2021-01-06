Dışişleri Bakanlığından son dakika ABD açıklaması! ABD'de Trump destekçileri Kongre Binasını basmıştı

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN AÇIKLAMA

Sükunet çağrısında bulunan ve Twitter hesabından açıklama yapan TBMM Başkanı Şentop, mesajında şunları ifade etti:

"ABD'deki olayları endişe ile izliyor; tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk; herkese de bunu tavsiye ederiz."

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