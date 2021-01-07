ABD'den son dakika haberleri... Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği Kongre oturumu sırasında ortalık karıştı! Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. ABD'nin başkenti Washington'da çıkan olaylar nedeniyle yerel saatle 18.00'den sonra şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Dışişleri Bakanlığından ABD'deki olaylara ilişkin açıklama yapıldı ve olayların endişeyle takip edildiği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump Ulusal Muhafızlara, Kongre binasındaki olaylara müdahale etmeleri yönünde talimat verdi. ABD Kongresinde, ABD Başkanı Donald Trump destekçileri ile polis arasında yaşanan çatışmada silahla yaralanan kadın yaşamını yitirdi. New York Times tarafından geçilen son dakika haberinde, Cumhuriyetçi Parti Genel Merkezi'nde bomba bulunduğu ve patlayıcının güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildiği belirtildi. İşte, ABD'den son dakika gelişmeleri...