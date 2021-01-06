Son dakika haberler: Ahlaksız teklifi yapan CHP'li vekili açıklamıştı! Pınar Gültekin'in babasından flaş hamle

Son dakika haberi... CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesinin ardından baba Sıddık Gültekin'e telefon açarak 'davadan vazgeç' dediği iddia edilmişti. İddia ardından CHP'li vekil bugün acılı baba hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Konuyla ilgili SABAH'a açıklama yapan Sıddık Gültekin flaş bir hamlede bulunacağını açıkladı. Baba Gültekin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan CHP'li vekili savcılığa şikayet edeceğini kaydetti.
SABAH'A ÖZEL AÇIKLAMA
Sıddık Gültekin açıklamasında şunları söyledi:
"Ben kızımın davasıyla ve acımla uğraşıyorum, onlar beni başka bir yere çekmeye çalışıyorlar. Dün CHP kadın kolları genel başkanı ve CHP'liler davaya gelip destek veriyor, adliye önünde basına destek açıklaması yapıyor.
BU NASIL BİR İKİ YÜZLÜLÜKTÜR?
Bugün Süleyman Girgin isimli milletvekili beni şikayet ediyor. Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür? Benim söylediklerimin tamamı doğrudur, birçok şahidim de var. Olaydan sonra beni bizatihi Sayın Kılıçdaroğlu aradı, taziye dileklerini iletti, Allah kendisinden razı olsun, yine CHP'li milletvekililleri ve partili aradı, taziye dileklerini iletti, ben onlarla ilgili niye böyle bir şey söylemiyorum.
SÖYLEDİKLERİMİN TAMAMI DOĞRUDUR
Niçin Süleyman Girgin'e iftira atayım? Söylediklerimin tamamı doğrudur. Ben de Süleyman Girgin'i savcılığa şikayet edeceğim. Onu Allah'a havale ediyorum. Lütfen beni artık rahat bırakın, artık acılı bir baba olarak kızımın davasıyla ilgilenmek istiyorum."
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