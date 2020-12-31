Son Dakika! Katledilen Pınar Gültekin'in babası canlı yayında 'Davadan vazgeç' diyen CHP'li vekilin adını açıkladı | Video

Son dakika haberleri... Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babası canlı yayaında kendisine 'Davadan vazgeç' diye baskı yapan CHP'li vekilin adını açıkladı!

Katil Cemal Metin Avcı tarafından bir çiftlik evinde katledilen Pınar Gültekin'in babası, kendisine davadan vazgeçmesini söyleyen CHP'li vekilim Süleyman Girgin olduğunu açıkladı. Girgin ile arasında 1.5 - 2 dakikalık bir telefon görüşmesi geçtiğini söyleyen Sıddık Gültekin, CHP GRup Başkanvekilleri Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in durumla ilgili kendisinden bilgi aldığını söyledi.