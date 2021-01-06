SON DAKİKA: Helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: DİREĞE ÇARPTI

Öte yandan İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığına ait bir helikopter, yakıt ikmali için Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yapmış ve apronda ilerlerken, kuyruk kısmı meydandaki aydınlatma direğine çarpmıştır. Maddi hasara neden olan kazada yaralı ve can kaybımız yoktur. Helikopterde görevli personelimize geçmiş olsun diyoruz" denilmişti.