Sabiha Gökçen'deki helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, 31 Aralık günü park pozisyonuna geçmek isterken kuyruk kısmını elektrik direğine çaparak kırıma uğrayan helikopterin kaza anına ilişkin görünteler ortaya çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, 31 Aralık günü park pozisyonuna geçmek isterken kuyruk kısmını elektrik direğine çaparak kırıma uğrayan helikopterin kaza anına ilişkin görünteler ortaya çıktı.

Jandarma Genel Komutanlığına ait Sikorsky tipi helikopter 31 Aralık 2020 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda park pozisyonuna geçmek isterken kuyruk kısmını elektrik direğine çarpmıştı. Helikopterin kuyruk kısmında hasar oluşurken olay nedeniyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilmişti. Kaza nedeniyle havalimanı trafiğinde herhangi bir aksaklık yaşanmamıştı.

Kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen görüntülere göre kuyruğunu aydınlatma direğine vuran helikopterin kendi etrafında döndüğü görülüyor. Helikopter bir süre kendi etrafında döndükten sonra duruyor.