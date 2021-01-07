Başkan Erdoğan'dan Türksat 5A paylaşımı

Erdoğan, Twitter hesabından yarın sabah 04.28 itibarıyla hizmet vereceği yörüngesine fırlatılacak olan, Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU AÇIKLAMIŞTI

Bakan Karaismailoğlu, Türksat AŞ'nin Gölbaşı yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında, bugünün herkes için son derece gurur verici ve mutlu bir gün olduğunu, Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'nın uzaya gönderilmek üzere fırlatılacağını söyledi.

FIRLATMA ANLARI YARIN ÖZEL OLARAK YAYINLANACAK

Fırlatmaya saatlerin kaldığını belirten Karaismailoğlu, fırlatmanın özel yayınla yarın sabaha karşı canlı olarak dünyayla bu heyecana ortak olunacağını ifade etti.

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HAYALLER GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Türksat 5A'nın fırlatma hazırlıkları gibi önemli çalışmaların tamamladığını ve dev projelere imza atılan bir yılın geride kaldığını dile getiren Karaismailoğlu, geçen yılın Kovid-19 salgınına rağmen milletin geleceğine ışık tutacak, ülkeyi yarınlara taşıyacak çok büyük hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir yıl olduğunu kaydetti.

Gerekli tüm sağlık tedbirlerini alarak milletin özlemle beklediği hizmet ve projelere hız kesmeden devam ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, hizmete alınan projeler hakkında bilgi verdi.

Karaismailoğlu, 9 Ocak'ta Diyarbakır-Ergani-Elazığ Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarını, Ankara Kızlcahamam-Çerkeş Tüneli'nin, Malatya Tohma Köprüsü gibi birçok projenin açılışını gerçekleştireceklerini, çok yakında da Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattını da hizmete alacaklarını dile getirdi.

"2021 DİJİTALLEŞME YILI OLDU"

Geçen yıl olduğu gibi bu yılın da mevcut projeleri bitirip, yeni projeleri hayata geçirecekleri yoğun bir sene olacağına işaret eden Karaismailoğlu, "2021 yılını ulaştırma ve haberleşmede 'Dijitalleşme Yılı' olarak ilan ettik. Bakanlığımıza bağlı tüm kurumlar yönetim sistemlerinden hizmet noktasına kadar dijitalleşme süreçlerini planlayıp uygulamaya geçirecekler. Verimlilik, güvenlik ve hizmet kalitesinde dijitalleşen altyapımızla çok daha gelişmiş bir faza geçeceğiz. 7-9 Ocak günlerinde Türkiye'nin uydu teknolojileri vizyonunu konuştuğumuz düşünce platformlarını ve genç nesillerin bu alana ilgisini destekleyecek deneyim ortamlarını hayata geçiriyoruz."