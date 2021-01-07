Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Türksat 5A uzaya fırlatacak | Video
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuyla ilgili açıklama yaptı.