Memduh Bayraktaroğlu’ndan başörtülere yönelik skandal sözler

Sözcü Grubu'na bağlı Korkusuz Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Memduh Bayraktaroğlu, başörtüsünü hedef alan sözler sarf etti. CHP eski Milletvekili

Fikri Sağlar'ın, "Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var." şeklindeki skandal sözlerinin ardından başlayan açıklamalara tepki gösteren Bayraktaroğlu, tartışmaların uzadığından yakındı.

BAŞÖRTÜLÜLERİ AŞAĞILAMAYA ÇALIŞTI

Bayraktaroğlu, tepki çeken yazısında şunları söyledi: "Hangi soruyla başlattılar programı? Başörtüsüyle… Kesici de milliyetçi muhafazakar seçmen çoğunluğuna selam göndermek için olsa gerek… İslam konusunda ne kadar bilgili olduğunu kanıtlamak için konuştu da konuştu… Neredeyse 75 dakika başörtüsü konuşuldu…" Bununla da yetinmeyen Bayraktaroğlu, '"Bu tarz tartışmaları izleyenlerde, ben dahil başörtüsüne sürülecek kadar akıl yok…" ifadesiyle başörtülüleri aşağılamaya çalıştı.

İşte Bayraktaroğlu'nun söz konusu yazısı:

"Cumhuriyet tarihimizin en mükemmel bütçe konuşmalarını yapan devlet insanı/politikacıdır İlhan Kesici…

Ve fakat canlarım…

Ekonomi ve dış politika konusundaki görüşlerini öğrenmek isteyenlerin ekran başında olduklarını tahmin ettiğim o saatte…

Gazeteci kardeşlerim ne ekonomideki sorunları ve çözüm önerilerini sordular Kesici'ye…

Ne dış politikayı…

Peki…

Hangi soruyla başlattılar programı?..

Başörtüsüyle…

Kesici de milliyetçi muhafazakar seçmen çoğunluğuna selam göndermek için olsa gerek…

İslam konusunda ne kadar bilgili olduğunu kanıtlamak için konuştu da konuştu…

Neredeyse 75 dakika başörtüsü konuşuldu…

Düşündüm de…

Bu tarz tartışmaları izleyenlerde…

Ben dahil…

Başörtüsüne sürülecek kadar akıl yok…""