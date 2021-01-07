Dink davasında 2 tutuklama

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu görevlileri ve gazetecilerin yargılandığı davada 117'nci duruşma yapıldı. Cinayetin işlendiği tarihte İstanbul İl Emniyet Müdürü olan ve "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Celalettin Cerrah duruşmada son savunmasını yaptı. Daha önce yaptığı savunmalarda eksiklikler olduğunu belirten Cerrah, "Söylemek istediğim, 'F4 raporu gelse gereği yapılırdı' dedim. Trabzon Valisi'nin bu konuyu aktarması gerekirdi. İstanbul Valisi'nin aranması gerekirdi. İçişleri Bakanlığı da bilgilendirilir, gereği yapılırdı. Tedbirler zaten gerekli şekilde alınmıştı. Yazılarda da vardır. Herhangi bir eksiklik yoktur. Beraatimi istiyorum. 47 yıl hizmet ettiğim milletime ve devletime karşı sabıkam yoktur. Olmasını da istemem" dedi.Avukatı da Cerrah'ın Dink'e yakın koruma verme yetkisi olmadığını, kurulların alacağı koruma kararlarını uygulamakla yükümlü olduğunu ancak Dink hakkında alınmış bir koruma kararı da olmadığını savundu. Sanıklardan eski Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri astsubay Volkan Şahin ve uzman çavuş Veysal Şahin'in tutuklamalarına karar verildi. Bu sanıkların Coşkun İğci vasıtasıyla cinayetten öncesinde haberdar edilen kişilerden oldukları, cinayeti daha önceden bildiklerine dair dosya kapsamında delillerin bulunması ve savcılık mütalaasında istenilen ceza durumu tutuklama kararına gerekçe gösterildi. Duruşma ertelendi.