Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika duyurdu! İşte Türkiye'de 6 Ocak koronavirüs vaka sayısı tablosunda son durum

VAKA SAYISI:14.393

HASTA SAYISI: 1.377

VEFAT SAYISI: 194

İYİLEŞEN SAYISI:8.908

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:

'Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz'