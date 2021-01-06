Video Haber Türkiye'de 6 Ocak koronavirüs vaka sayısı tablosunda son durum | Video

Türkiye'de 6 Ocak koronavirüs vaka sayısı tablosunda son durum | Video

Türkiye'de 6 Ocak koronavirüs vaka sayısı tablosunda son durum | Video
06.01.2021 | 20:21

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Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 6 Ocak corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 6 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

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