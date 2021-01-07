Son dakika: CHP'nin becerikli koruması! Koray Aslan'ı tanıyorsan ihale alman kolay

HAKSIZ KAZANÇ İADE EDİLMELİ

"Engin Ertaç araçların büyük bir bölümünü teslim etmedi. Ettiği araçlar da sıkıntılı. Hatta bir tanesi daha önce Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetinde çalışmış. Kendisi galeriden satın almış. Kilometresi ile oynamış. Tespit edilince düşürüp tekrar getirilmiş. Bu da tespit edilince aracın plakası değiştirilip tekrar hizmete göndermiş. Engin Ertaç şartnamelerini tam olarak yerine getirememesine rağmen ödemelerini almaktadır. Bir vatandaş olarak bu durum beni bir hayli üzdü. Şikayetçiyim. Engin Ertaç'ın aldığı ihale iptal edilmeli. Haksız kazanç varsa iade etmeli."