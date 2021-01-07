Son dakika: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında tabancayla şehit eden İsmail Hakkı Sarıcaoğlu müebbet hapis

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında tabancayla şehit eden sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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NE OLMUŞTU?

Rize'de Emniyet Müdürlüğüne silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyı bir polis memurunun gerçekleştirildiği bildirildi. Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren polis memuru daha sonra ekipler tarafından yaralı olarak yakalandı. Saldırı sonrası İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Rize'ye gidiyor.

ŞUBE MÜDÜRÜ VE 2 POLİS VURULDU

Emniyet Müdürlüğü'nün birinci katındaki makam odasının bulunduğu katta meydana gelen silahlı saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Henüz kim tarafından, neden yapıldığı belirlenemeyen saldırıda, alınan ilk bilgilere göre, hastaneye kaldırılan 4 polisten Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve şehit olduğu aktarıldı.

Olayı bir polis memurunun gerçekleştirdiği, onun da etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Emniyet binasında çok sıkı güvenlik önlemi alındı. Olay yerine Emniyet'te görevli polislerin yakınları da akın etti.

15 TEMMUZ KAHRAMANI RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ ŞEHİT ALTUĞ VERDİ

Şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin 15 Temmuz gecesi Çengelköy'de darbecilere direnen grupta olduğu ortaya çıktı.