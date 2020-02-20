Video Haber Son dakika! Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikasti ile ilgili 6 gözaltı | Video

Son dakika! Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikasti ile ilgili 6 gözaltı | Video

Son dakika! Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikasti ile ilgili 6 gözaltı | Video
20.02.2020 | 10:10

Son dakika haberi... Rize'de Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edildiği FETÖ ilişkili suikast ile ilgili 6 ilde başlatılan operasyonlarla 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda makine dairesinde yangın çıkan gemi demir attı! | Video 00:29
Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda makine dairesinde yangın çıkan gemi demir attı! | Video 20.02.2020 | 10:26
Son dakika! Osman Kavala, CIA Ajanı Barkey 93 saat konuşarak ne plandı? | Video 02:09
Son dakika! Osman Kavala, CIA Ajanı Barkey 93 saat konuşarak ne plandı? | Video 20.02.2020 | 10:08
20.02.2020 hava durumu...Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | Video 01:30
20.02.2020 hava durumu...Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | Video 20.02.2020 | 10:26
Osman Kavala 15 Temmuz soruşturmasından tutuklandı! Yeniden cezaevinde! | Video 01:55
Osman Kavala 15 Temmuz soruşturmasından tutuklandı! Yeniden cezaevinde! | Video 20.02.2020 | 10:18
Son dakika! Almanya'da Türklere düzenlenen silahlı saldırının ardındaki Türk - İslam düşmanı şok ırkçı mesajlar | Video 03:53
Son dakika! Almanya'da Türklere düzenlenen silahlı saldırının ardındaki Türk - İslam düşmanı şok ırkçı mesajlar | Video 20.02.2020 | 10:09
Bebeği düşürmesi için darp edilen kadın çocuğuna kendi soyadını verdi | Video 02:58
Bebeği düşürmesi için darp edilen kadın çocuğuna kendi soyadını verdi | Video 20.02.2020 | 10:04
Kahraman şehidimizin Ömer Halisdemir'in 46. yaş günü | Video 02:53
Kahraman şehidimizin Ömer Halisdemir'in 46. yaş günü | Video 20.02.2020 | 10:11
Son dakika! Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikasti ile ilgili 6 gözaltı | Video 01:56
Son dakika! Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikasti ile ilgili 6 gözaltı | Video 20.02.2020 | 10:10
Son dakika: Kayıp Gülistan Doku'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı! 47 gündür kayıp... | Video 01:01
Son dakika: Kayıp Gülistan Doku'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı! 47 gündür kayıp... | Video 20.02.2020 | 09:56
Devletten işverene büyük destek! 10 milyon çalışana 25 milyar TL destek | Video 03:28
Devletten işverene büyük destek! 10 milyon çalışana 25 milyar TL destek | Video 20.02.2020 | 09:58
İki işçi servisi çarpıştı: 10 yaralı | Video 01:29
İki işçi servisi çarpıştı: 10 yaralı | Video 20.02.2020 | 10:01
Son dakika! Bursa'da tepki çeken skandal görüntü: Bir kadın sokak ortasında... | Video 00:11
Son dakika! Bursa'da tepki çeken skandal görüntü: Bir kadın sokak ortasında... | Video 20.02.2020 | 09:56
Türkiye'den Suriyelilere yardım eli! | Video 04:24
Türkiye'den Suriyelilere yardım eli! | Video 20.02.2020 | 09:50
Son dakika! Suriye'de ABD ve Rus askerleri böyle birbirine girdi | Video 01:12
Son dakika! Suriye'de ABD ve Rus askerleri böyle birbirine girdi | Video 20.02.2020 | 09:44
Altın fiyatları düştü! 20.02.2020 - Güncel altın fiyatları gram, çeyrek ne kadar oldu? | Video 00:34
Altın fiyatları düştü! (20.02.2020) - Güncel altın fiyatları gram, çeyrek ne kadar oldu? | Video 20.02.2020 | 09:46
Gezi kalkışması nasıl örgütlendi? İşte Gezi'de rol alan provokatörlerden biri! | Video 01:05
Gezi kalkışması nasıl örgütlendi? İşte Gezi'de rol alan provokatörlerden biri! | Video 20.02.2020 | 09:28
Son dakika! Almanya'da Türklere ait kafeye silahlı saldırı: 10 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler ortaya çıktı | Video 06:30
Son dakika! Almanya'da Türklere ait kafeye silahlı saldırı: 10 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler ortaya çıktı | Video 20.02.2020 | 09:21
Almanya'da silahlı saldırı: 8 ölü | Video 01:14
Almanya'da silahlı saldırı: 8 ölü | Video 20.02.2020 | 09:23
İstanbul'da metro seferlerinde aksama! | Video 01:43
İstanbul'da metro seferlerinde aksama! | Video 20.02.2020 | 09:14
Tartıştığı arkadaşlarının üstüne TIR sürdü | Video 01:06
Tartıştığı arkadaşlarının üstüne TIR sürdü | Video 20.02.2020 | 09:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN