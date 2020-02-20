Son dakika! Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikasti ile ilgili 6 gözaltı | Video
Son dakika haberi... Rize'de Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edildiği FETÖ ilişkili suikast ile ilgili 6 ilde başlatılan operasyonlarla 6 şüpheli daha gözaltına alındı.
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