Boğaziçi rektörü Melih Bulu 22 yıl önce böyle açıklamış! "Bizim gençler olarak bunlara çok dikkat etmeliyiz çünkü..."

BİLGİ TEKNOLOJİSİ VURGUSU

İnsanlar üçüncü dalgayı konuşuyorlar. "Information technology" diye bir şey çıktı. Bilgi teknolojisi dünyayı nereden alıp nereye götürecek, bunun toplum düzenindeki etkileri ne olacak, sınırlar kalkacak, bu tip şeyler var bunlara gözümüzü kapatamayız.

MİLLİ SINIRLAR OLMAYACAK

Biz tutturmuşuz bir şey illa milli sınırlar olacak böyle yöneteceğiz falan diye söylüyoruz ama bundan 30 sene sonra çok ciddi şeyler değişecek bu dünyada. Bizim gençler olarak bunlara çok dikkat etmeliyiz çünkü o gelecekte biz yaşayacağız