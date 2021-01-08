Video Haber Melih Bulu 22 yıl önce neler söyledi? Boğaziçi rektörünün Siyaset Meydanı programındaki görüntüleri ortaya çıktı | Video

Melih Bulu 22 yıl önce neler söyledi? Boğaziçi rektörünün Siyaset Meydanı programındaki görüntüleri ortaya çıktı | Video

Melih Bulu 22 yıl önce neler söyledi? Boğaziçi rektörünün Siyaset Meydanı programındaki görüntüleri ortaya çıktı | Video
08.01.2021 | 23:34

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 1999 yılında katıldığı Siyaset Meydanı programında yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı. Bulu açıklamasında "Biz tutturmuşuz bir şey illa milli sınırlar olacak böyle yöneteceğiz falan diye söylüyoruz ama bundan 30 sene sonra çok ciddi şeyler değişecek bu dünyada. Bizim gençler olarak bunlara çok dikkat etmeliyiz çünkü o gelecekte biz yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

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