Melih Bulu 22 yıl önce neler söyledi? Boğaziçi rektörünün Siyaset Meydanı programındaki görüntüleri ortaya çıktı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:18
02:35
Dehşet anların kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 08.01.2021 | 19:06
01:29
01:00
Trafik kazalarına dikkat, kurallara uy, yaşamı koru! | Video 08.01.2021 | 18:29
25:14
İşte terör örgütü DHKP-C'nin kanlı tarihi | Video 08.01.2021 | 17:09
03:31
Hilal Kaplan 'Siz darbe görmemişsiniz ama olsun' 08.01.2021 | 16:27
01:50
Son dakika! Diyarbakır'da HDP önündeki ailelere 'hakaret' gerginliği | Video 08.01.2021 | 16:09
01:33
Bakan Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Laya ile görüştü | Video 08.01.2021 | 16:00
00:18
MİT Tırları davasında 2 şüpheli Antalya'da yakalandı | Video 08.01.2021 | 15:38
13:55
Başkan Erdoğan tarih vererek uzaydaki hedefi duyurdu! | Video 08.01.2021 | 14:58
13:45
00:26
Amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP böyle imha edildi | Video 08.01.2021 | 13:44
03:58
00:23
04:37
Mahmut Övür 'FETÖ şimdi sinek avlıyor' 08.01.2021 | 12:25
06:37
Hıncal Uluç | Amerika’da darbe teşebbüsü!. 08.01.2021 | 12:23
06:11
Yavuz Donat | “Vefa, milletin tarlası” 08.01.2021 | 12:21
00:18
MSB bu görüntülerle açıkladı: 4 terörist etkisiz! | Video 08.01.2021 | 11:38
04:55
05:26
Burhanettin Duran | Kongre baskını neler söylüyor? 08.01.2021 | 11:21
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 1999 yılında katıldığı Siyaset Meydanı programında yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı. Bulu açıklamasında "Biz tutturmuşuz bir şey illa milli sınırlar olacak böyle yöneteceğiz falan diye söylüyoruz ama bundan 30 sene sonra çok ciddi şeyler değişecek bu dünyada. Bizim gençler olarak bunlara çok dikkat etmeliyiz çünkü o gelecekte biz yaşayacağız." ifadelerini kullandı.