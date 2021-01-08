Son dakika: Tutuklanan CHP’li Kadir Aydar’ın halası ve yengesinden gizli tanığa korkunç saldırı

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Ayşegül Aydar ve Deniz Aydar'ın serbest kaldığını, can güvenliğinin olmadığını ifade eden Çetin, "Yaklaşık 6 ay önce Kadir Aydar evimin bulunduğu pastaneye gelmişti. Kendisinin yanını gidip konuşmak istedim. Bana 'Buradan çek git' diyerek hakaret etti. Benim onurumla oynadı. Kendisine sen Kadir Aydar'san ben de halkım dedim. Daha sonra oradan ayrıldım. Can güvenliğim tehlikede diyerek emniyete gidip şikayetçi oldum. Aydar ailesi tehditlerle, vurmalarla, dövmelerle insanları korkutuyorlar. Ama ben korkmuyorum, Ben adaletten yanayım. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım, onurumla oynadılar, gururumu incittiler" şeklinde konuştu.

TARSUS CEZAEVİNDE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019 seçimlerinde "Ceyhanlılar Kadir Aydar'ı size emanet ediyorum, ben ona çok güveniyorum, siz de ona güvenin" diyerek tanıttığı eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, imara aykırı 100'e yakın projeye ruhsat vererek yaklaşık 300 milyon lira rüşvet aldığı gerekçesiyle geçtiğimiz ay tutuklanmıştı. Kadir Aydar halen Mersin'in Tarsus İlçesi'ndeki T2 Cezaevinde bulunuyor.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar