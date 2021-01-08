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'li başkanın danışmanı Rafet Yurdakul soyundu yıkıldı!

Bursa’da daha önce genç bir kızı taciz eden ilçe başkanını “Kız reşitti” sözleriyle savunan İl Başkanı , çırılçıplak soyunan danışmanı içinde “danışmanım değil” açıklaması yapması kullanıcılarını isyan ettirdi. Sabah’ta yer alan haberden alıntı yapan sosyal medya kullanıcıları CHP’li yöneticilerin paylaşımlarına bu haberle cevap verdiler.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 8.1.2021 11:58 Son Güncelleme: 8.1.2021 12:02 ABONE OL
CHP'li başkanın danışmanı Rafet Yurdakul soyundu sosyal medya yıkıldı!

Son aylarda taciz, tecavüz ve tehdit gibi skandalların arka arkaya patlak verdiği CHP'de sessizlik sürerken, seçmen ise bu sessizliği sosyal medyada çok sert bir dille eleştirdi. Son olarak SABAH'ın, CHP Bursa İl teşkilatında bulunan ve kendisini İl Başkanı İsmet Karaca'nın danışmanı olarak tanıtan Rafet Yurdakul'un bir kadınla yaptığı görüntülü çıplak görüşmesine ilişkin haberinin ardından sosyal medya adeta yıkıldı.

Partide yaşanan ahlaksızlıklara ve yöneticilerinin sessizliğine tepki gösteren çok sayıda CHP'li seçmen de içini adeta sosyal medya da döktü.

FENOMEN HESAPLARIN TAMAMI HABERİ PAYLAŞTI

Sabah'ın haberi sosyal medyada bilerce takipçisi olan hesaplar tarafından da paylaşıldı. Yaşanan skandal görüntüleri yazdıkları yorumlarla eleştiren Milyonlarca kullanıcının ortak kanaati, CHP ile ilgili çıkan bu tür haberlere artık şaşırmadıkları yönündeydi.

Ağır eleştirilerin yer aldığı yorumlar içerisinde yaşanan taciz, tecavüz ve sapkınlık haberlerinin komplo olduğunu savunanların da olması dikkat çekti.

"BU TİPLER ARTIK TEMİZLENSİN"

Haberin yayınlanmasının ardından sosyal medyada, #CHPdeZincirlemeTaciz #CHPdeSessizlik #chpdekitacizörtülemez gibi onlarca başlık açılarak günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Açılan başlıkları adeta yorum yağmuruna tutam CHP seçmeni, Parti yöneticilerini çok sert bir dille eleştirdi.

CHP'nin sürekli bu tür olaylarla gündeme gelmesinden büyük rahatsızlık duyduğunu ve artık bıktıklarını dile getiren seçmen, "Partimiz bu tiplerden hemen temizlenmeli, Üst düzey parti yöneticilerinin ve vekillerin bu olaylar karşısında suskun kalması kabul edilemez" şeklinde yorumlar yağdı.

SON DAKİKA: CHP'li başkana çıplak danışman! CHP'li Rafet Yurdakul görüntülü görüşme sırasında tamamen soyundu

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CHP'li başkanın danışmanı Rafet Yurdakul soyundu sosyal medya yıkıldı!
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