Son aylarda taciz, tecavüz ve tehdit gibi skandalların arka arkaya patlak verdiği CHP'de sessizlik sürerken, seçmen ise bu sessizliği sosyal medyada çok sert bir dille eleştirdi. Son olarak SABAH'ın, CHP Bursa İl teşkilatında bulunan ve kendisini İl Başkanı İsmet Karaca'nın danışmanı olarak tanıtan Rafet Yurdakul'un bir kadınla yaptığı görüntülü çıplak görüşmesine ilişkin haberinin ardından sosyal medya adeta yıkıldı.