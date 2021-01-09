Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bulu'dan SABAH'a açıkladı

BOĞAZİÇİ'NDE GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ: Öğrencilerimiz heyecanlı, enerjileri var. Bu eleştirel kültürde de protesto geleneği var. Buna saygı duyuyorum. Bunun olması iyi bir şey. Ama maalesef benim durumumda başka unsurlar da devreye girdi. Bu da tutuklananların kimliğinden belli. Öğrencilerimiz bunu fark ettiler ve diğer dış gruplarla bir araya gelmediler. İnsanlar protesto ederken de devamlı zihinlerini çalıştırıp karşı tarafa argüman geliştirip iddiasını daha da sağlamlaştırmak üzerine ciddi bir zihinsel enerji harcıyorlar. Ben hiçbir öğrenciyi ocu, bucu diye görmek istemiyorum. Çünkü insanların bugünkü fikriyle yarınki fikri aynı olmuyor. Zaman içerisinde insanlar beni tanıdıkça kafalarındaki soru işaretleri gidecek ve birlikte güzel işler yapacağımızı düşünüyorum.

NEŞET ERTAŞ DİNLERİM ASİMOV OKURUM

Kütüphanemde 5 binin üzerinde kitap var. Ama beni çoketkileyen yazarların başında Asimov gelir. Bilim kurguyu hem filmlerde hem de romanlarda severim. Benim için önemli bir isim. Diğeri geçmişte berabere çalışma fırsatı bulduğumuz Michael Porter, kitaplarıyla şahsiyetiyle beni etkileyen bir kişidir. Müziğin her çeşidini beğeniyorum. Memleketimizin güçlü seslerinden Neşet Ertaş'ı çok seviyorum ve keyifle dinliyorum.