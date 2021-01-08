Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok önemli son dakika açıklamaları geldi. Koronavirüs aşısındaki gelişmeleri ve hazırlanan web sitesini de duyuran Koca adım adım seri aşılama dönemine gelindiğini bildirdi ve "Çok yakında başlıyoruz" dedi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce 81 ile "Hastanelerde Aşı Uygulama Odası Oluşturulması" konulu yazı gönderildi.

Aşı uygulaması ile ilgili sağlık kuruluşlarında gerekli önlemlerin alınması ve buna ilişkin İl Sağlık Müdürlüklerince denetim yapılması istenerek, hastanelerde Kovid-19 aşı uygulamaları ile ilgili tedbirler ve uygulama esasları şöyle sıralandı: