Google dolandırıcısı FETÖ’cü eski yüzbaşı çıktı!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri Google adına faaliyet gösterdiğini iddia eden kişilerin arama motorunun haritalarında kaydı bulunan işletmelere telefonla ulaşıp para istediği bilgisine ulaştı.

İşletmeleri arayan dolandırıcılar firma ve şirketlerin haritada görünmeye devam etmesi için 500 liraya kadar para talep etti. Bedava aldıkları hizmetin ücretli hale geldiğini düşünen firma sahipleri tutarı banka havalesiyle parayı ya da sözleşme teslimi sırasında kargo şirketi görevlilerine nakit olarak ödedi. Artan şikayetler üzerine araştırma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık polisi Google ile irtibata geçti.

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Google yetkilileri bu hizmetlerinin ücretsiz olduğunu belirtince operasyon için düğmeye basıldı. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, belirlenen adreslere baskın düzenledi. 10 kişi gözaltına alındı.

İş yerlerinde yapılan aramalarda ise toplam 23 laptop, kargo gönderilerine ait evraklar ile arama motoru şirketleri adına düzenlenmiş sahte sözleşme evrakları ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 10 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tutuklananlardan biri TSK'nın sözde FETÖ yapılanmasına üye olmaktan 2017-2019 yılları arasında 2 yıl hapis yatan A.H. olduğu ortaya çıktı.