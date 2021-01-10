İ.Ü Cerrahpaşa’ya medyanın ilgisi 2020'de zirve yaptı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa özellikle 2020 yılında tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını ile mücadeledeki başarılı çalışmalarıyla sağlık haberleri kategorisinde de öne çıkarak hem dünyanın hem de Türkiye'nin gündeminde yer aldı. İ.Ü Cerrahpaşa Geçtiğimiz yıl televizyonlarda 3194 haber ve 586.863 haber erişimi sağlayarak haber sayısında ikinci haber erişiminde tüm üniversiteler arasında birinci oldu.

TÜM MEDYANIN İLGİ ODAĞI OLDU

Dünyanın önde gelen saygın medya kuruluşları CNN INT, France 24, DW, FUJI TV gibi televizyon kanallarında konu edilen ve Türkiye'nin sağlık sisteminin başarısını tüm dünyaya tanıtan haberleriyle İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bir anlamda ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmuş oldu. Dünyanın önemli haber kuruluşlarının ilgisi yanında yurt içinde de tüm medyanın ilgi odağı oldu.

İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ ve diğer köklü üniversiteleri geride bırakarak kuruluşunun ikinci yılında bu başarıya ulaşan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'nın kurumsal iletişim ekibi güçlü akademik kadro ve medya sektörünün deneyimli isimlerinden oluşuyor.

İ.Ü Cerrahpaşa Kurumsal İletişim Direktörü Prof. Dr. Erdoğan Köse, "İstanbul Üniversitesi'nden ayrılıp yeni bir üniversite olarak yola çıkışımızın üzerinden iki yıl geçmeden Üniversitemizin haber değeri taşıma ve haber olmadaki başarısından çok memnunuz. Özellikle ülkemizi yurt dışında olumlu haberlerle anlatmak bir anlamda lobisini yapmaktan gurur duyduk" dedi.

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