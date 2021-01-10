Siyasi parti mı örgüt kadrosu mu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz'ın onayından sonra Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 6-8 Ekim olaylarına ilişkin Kobani iddianamesine HDP'li isimler hakkında şok bilgiler girdi. Soruşturma savcısı Ahmet Altun tarafından ifadesi alınan gizli tanık Ulaş'ın yapmış olduğu teşhislerde HDP'lilerin dağ kadrosundaki görevleri ve faaliyetleri anlatıldı. Antalya'da PKK üyeliğinden gözaltına alınan S.B., "Seçimlerde geçmişte adı BDP günümüzde HDP olan yasal siyasi partilerin, terör örgütünün Kandil'de bulunan üst yönetimi tarafından belirlenmiş örgüt kadrolarından oluşan adayları listelerine dahil edilerek seçilmeleri sağlanır" dedi. İtirafçılar şu bilgileri verdi:KCK/PAJK'a bağlı faaliyet yürütür. Sakine Cansız ile cezaevinde kaldığı için örgütte çok sevilir. Halen aktif olarak PAJK'da bulunduğunu biliyorum. Çok defa Kandil'e gidip geldi. 2014'te Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi, Abdullah Öcalan'ı talimatıyla oldu.2011- 2015 arasında Kandil'e gitti. Kandil'in önerisiyle milletvekili yapılıp belediye adayı gösterildi.Sabri Ok, Cihan Deniz, Nurettin Demirtaş ve Ali Durç gibi üst düzey örgüt mensuplarıyla çok yakın ve samimi. İki dönem üst üste Abdullah Öcalan'ın talimatıyla milletvekili seçildi. Birçok kez Kandil'e gitti.O dönemki ismi KJA olan sözde kadın yapılanmasında 'kadro' tabir edilen ve tüm yaşamını terör örgütü faaliyetlerine adayan örgüt mensuplarından.KCK Türkiye yapılanması ideolojik alan merkezine bağlı. PKK tarihi konularında ideolojik eğitimler verdi. Yurtdışına kaçtı.2014'te Kandil'e gitti. KJA isimli sözde kadın yapılanması içerisinde faaliyet yürüttü. Milletvekili adayı gösterilmemesine kızarak örgütten koptu.2009 KCK ana davasında tutuklandı. 2014'te tahliye olduğunda Demokratik Toplum Kongresi'nde Ahmet Türk ile birlikte eşbaşkanlık yaptı. KJA yapılanmasında.KCK/ TM'de KJA bünyesinde sözde kadın yapılanması içerisinde. 2008'de milletvekili seçilince cezaevinden çıktı.Birçok kez Kandil'e gidip geldi. 2011- 2014 arasında KCK Türkiye kadın yapılanması siyasal alan merkezinden sorumluydu. Kandil'de silahlı faaliyet yürüttükten sonra Suriye'ye geçiş yaptı. Ekim 2019'da Kamışlı'da bulunduğum süreçte belediyelerden sorumlu KCK üyesiydi.2009-2011 arası KCK Türkiye sözcülüğügörevinde yer aldı.2014-2017 arasında KCKTürkiye kadın sözcülüğü veHDP Kadın Meclisi sorumluluğuyaptı. HDP PM'de aktif olarakörgütsel faaliyetlerine devam etti.KCKTürkiye yürütme üyesi. Birçokkez Kandil'e gidip geldi. PKK'nınorganize ettiği Kobani olaylarınınsorumlularındandır.: Örgüt üyelerinin eğitimlerdensorumluydu. 2011-2013arasında KCK Türkiye sözcülüğüyaptı. Kobani olaylarıve özyönetim-özerklik açıklamalarıylailgili Kandil'e yazdığı rapordagençlerin ölümünden ve yıkılanşehirlerden sorumlu olmadığınıbelirtip örgütten ayrıldı.KCK Türkiye sözcülerinden.Türkiye'de eylem ve etkinliklerdensorumluydu. Kobani vehendek olaylarının sorumlularından.2009-2017 arası KCK Türkiye yapılanmasıtoplumsal alan merkezinebağlı çalıştı. Kobani olayları dönemiKCK Türkiye sözcülüğündeyer alan Mazhar Öztürk ve FerhatAksu ile Murat Karayılan arasındakuryelik yaptı.KCK AnaDavası'ndan tutukladı. 2014'tetahliye olunca Kandil'e geldi.DBP eşbaşkanlığı yaptı. Ekim2019'da belediyelerdensorumluKCK üyesiydi.