Siyasi parti mı örgüt kadrosu mu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz'ın onayından sonra Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 6-8 Ekim olaylarına ilişkin Kobani iddianamesine HDP'li isimler hakkında şok bilgiler girdi. Soruşturma savcısı Ahmet Altun tarafından ifadesi alınan gizli tanık Ulaş'ın yapmış olduğu teşhislerde HDP'lilerin dağ kadrosundaki görevleri ve faaliyetleri anlatıldı. Antalya'da PKK üyeliğinden gözaltına alınan S.B., "Seçimlerde geçmişte adı BDP günümüzde HDP olan yasal siyasi partilerin, terör örgütünün Kandil'de bulunan üst yönetimi tarafından belirlenmiş örgüt kadrolarından oluşan adayları listelerine dahil edilerek seçilmeleri sağlanır" dedi. İtirafçılar şu bilgileri verdi:
Gültan Kışanak:
KCK/PAJK'a bağlı faaliyet yürütür. Sakine Cansız ile cezaevinde kaldığı için örgütte çok sevilir. Halen aktif olarak PAJK'da bulunduğunu biliyorum. Çok defa Kandil'e gidip geldi. 2014'te Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi, Abdullah Öcalan'ı talimatıyla oldu.
HDP eski milletvekili ve Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen:
2011- 2015 arasında Kandil'e gitti. Kandil'in önerisiyle milletvekili yapılıp belediye adayı gösterildi.
HDP eski Milletvekili Ayla Akat Aka:
Sabri Ok, Cihan Deniz, Nurettin Demirtaş ve Ali Durç gibi üst düzey örgüt mensuplarıyla çok yakın ve samimi. İki dönem üst üste Abdullah Öcalan'ın talimatıyla milletvekili seçildi. Birçok kez Kandil'e gitti.
HDP eski Milletvekili Aysel Tuğluk:
O dönemki ismi KJA olan sözde kadın yapılanmasında 'kadro' tabir edilen ve tüm yaşamını terör örgütü faaliyetlerine adayan örgüt mensuplarından.
HDP eski Milletvekili Demir Çelik:
KCK Türkiye yapılanması ideolojik alan merkezine bağlı. PKK tarihi konularında ideolojik eğitimler verdi. Yurtdışına kaçtı.
Emine Ayna:
2014'te Kandil'e gitti. KJA isimli sözde kadın yapılanması içerisinde faaliyet yürüttü. Milletvekili adayı gösterilmemesine kızarak örgütten koptu.
Selma Irmak:
2009 KCK ana davasında tutuklandı. 2014'te tahliye olduğunda Demokratik Toplum Kongresi'nde Ahmet Türk ile birlikte eşbaşkanlık yaptı. KJA yapılanmasında.
Sebahat Tuncel:
KCK/ TM'de KJA bünyesinde sözde kadın yapılanması içerisinde. 2008'de milletvekili seçilince cezaevinden çıktı.
Pervin Oduncu:
Birçok kez Kandil'e gidip geldi. 2011- 2014 arasında KCK Türkiye kadın yapılanması siyasal alan merkezinden sorumluydu. Kandil'de silahlı faaliyet yürüttükten sonra Suriye'ye geçiş yaptı. Ekim 2019'da Kamışlı'da bulunduğum süreçte belediyelerden sorumlu KCK üyesiydi.
MYK VE PM ÜYELERİ, ÖRGÜT İÇİNDE AKTİF
HDP MYK üyesi Zeynep Karaman:
2009-
2011 arası KCK Türkiye sözcülüğü
görevinde yer aldı.
2014-2017 arasında KCK
Türkiye kadın sözcülüğü ve
HDP Kadın Meclisi sorumluluğu
yaptı. HDP PM'de aktif olarak
örgütsel faaliyetlerine devam etti.
HDP'li İbrahim Binici:
KCK
Türkiye yürütme üyesi. Birçok
kez Kandil'e gidip geldi. PKK'nın
organize ettiği Kobani olaylarının
sorumlularındandır.
HDP MYK üyesi Ayşe Yağcı
: Örgüt üyelerinin eğitimlerden
sorumluydu. 2011-2013
arasında KCK Türkiye sözcülüğü
yaptı. Kobani olayları
ve özyönetim-özerklik açıklamalarıyla
ilgili Kandil'e yazdığı raporda
gençlerin ölümünden ve yıkılan
şehirlerden sorumlu olmadığını
belirtip örgütten ayrıldı.
HDP PM Üyesi Meryem Adıbelli:
KCK Türkiye sözcülerinden.
Türkiye'de eylem ve etkinliklerden
sorumluydu. Kobani ve
hendek olaylarının sorumlularından.
HDP eski PM Üyesi Abdulselam Demirkıran:
2009-
2017 arası KCK Türkiye yapılanması
toplumsal alan merkezine
bağlı çalıştı. Kobani olayları dönemi
KCK Türkiye sözcülüğünde
yer alan Mazhar Öztürk ve Ferhat
Aksu ile Murat Karayılan arasında
kuryelik yaptı.
Kamuran Yüksek:
KCK Ana
Davası'ndan tutukladı. 2014'te
tahliye olunca Kandil'e geldi.
DBP eşbaşkanlığı yaptı. Ekim
2019'da belediyelerden
sorumlu
KCK üyesiydi.