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Son dakika! Dışişleri Bakanlığı: 'daki seçimlerinin tamamlanmasından memnunuz

Son dakika bilgisine göre  Dışişleri Bakanlığı, 'da düzenlenen erken cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yönetim sistemine ilişkin halk oylamasının barış ve huzur ortamında tamamlanmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 10.1.2021 22:47 Son Güncelleme: 10.1.2021 22:49 ABONE OL
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı: Kırgızistan'daki seçimlerinin tamamlanmasından memnunuz

Bakanlıktan, Kırgızistan'da yapılan erken cumhurbaşkanlığı seçimleri ve referanduma ilişkin açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve halk oylaması sonuçlarının dost ve kardeş Kırgızistan için hayırlı olmasını temennisinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, Kırgızistan'daki demokratik sürecin kapsayıcılık ve toplumsal uzlaşı temelinde neticelendirilmesi yönünde atılacak adımları destekleyecektir. Erken cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Kırgız Cumhuriyeti'nin yönetim sistemine ilişkin halk oylamasının huzur ve barış ortamı içinde tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz."

Kırgızistan Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı Nurjan Şaildabekova, cumhurbaşkanlığı seçiminde, kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 79,18'ini alan eski Başbakan Sadır Caparov'un kazandığını bildirmişti.

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Son dakika! Dışişleri Bakanlığı: Kırgızistan'daki seçimlerinin tamamlanmasından memnunuz
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