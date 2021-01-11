Son dakika: Muhsin Yazıcıoğlu suikastıyla ilgili kilit bilgilere sahip! FETÖ'cü Kamil Bakum adliyede

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında aranan ve İstanbul'da sahte kimlikle yakalanarak Gaziantep'e getirilen örgütün sözde "Gaziantep Bölge Avukatlar İmamı" Kamil Bakum adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA! EMNİYETTEKİ SORGUSU TAMAMLANDI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terör, İstihbarat ve Organize Suçlar ekiplerince aranan, 31 Aralık 2020'de Ümraniye'deki "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evinden ailesine ulaşmak için komşu dairenin wifi bağlantısını kullanınca yeri tespit edilerek yakalanıp Gaziantep'te getirilen Bakum'un emniyetteki sorgusu tamamlandı.

SUİKASTIN ÇÖZÜLMESİNDE KİLİT BİLGİLERE SAHİP

Hakkında iki kez ek gözaltı süresi alınan ve etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Bakum'un önemli bilgiler verdiği öğrenilirken, zanlının verdiği isimlerin önemli bölümünün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kamudan ihraç edildiği ancak halen kripto olarak görevde bulunan isimlerin de olduğu öğrenildi. Bakum, BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi olayıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmalarda ismi yer alan astsubaylara avukat temin ettiği ve suikastın çözülmesinde kilit bilgilere sahip 6 kişiden biri olduğu iddia edilmişti.

150 SAYFALIK İFADE

12 gün boyunca emniyette üst düzey polis şeflerinin katılımıyla sorgulanan ve yaklaşık 150 sayfalık ifade veren Bakum'un sorgusunda verdiği isimlerden 20'den fazlasının 15 Temmuz sonrasında avukatlıktan hakim ve savcılığa geçiş yaptığı öğrenildi. Bakum'un ifadesinde Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşürülmesi ve sonrasındaki sürecin örgütün kontrolünde yürüdüğü, olaydaki etkilerinin kamuoyuna yansıması üzerine paniklediği ve üzerini kapatmak için müdahale ettiğini söylediği de öğrenildi.